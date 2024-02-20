Спецслужбы РФ создали фейковые аккаунты Сырского для его дискредитации – ЦПД

Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и распространяют недостоверную информацию о ситуации на фронте и о главкоме.

РФ стремится дискредитировать Сырского

Как отмечается, ЦПИ совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих, говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что Россия опровергает деструктивные месседжи из-за фейковых аккаунтов Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

В ЦПИ отмечают, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.

Украинцы призывают получать информацию из официальных источников. В частности, в ЦПИ напоминают, какова официальная страница главнокомандующего ВСУ.

Что известно о назначении Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются навязать Сырскому образ "советского и русского" человека.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что поддержка кампании о том, что Главком является "русским человеком" — это подыгрывание враждебной дезинформации.