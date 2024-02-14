Австралийский генерал спрогнозировал новую стратегию Сырского в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Австралийский генерал спрогнозировал новую стратегию Сырского в войне

Александр Сырский
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Источник:  Телеграф

По мнению генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, новый главком ВСУ Александр Сырский будет искать слабые места в обороне преступной армии РФ на фронте и пытаться добиться прорыва.

Какую стратегию может выбрать Сырский в войне

Очень важно определить, где слабое место России. И я думаю, что это делал генерал Сырский последние несколько лет. Во время битвы за Киев он атаковал россиян не напрямую, а мощно ударил там, где они были слабы, и это привело к каскаду проблем противника. То же он сделал в Харьковской области, - объясняет Райан.

Австралийский военный аналитик предположил, что Сырский попытается найти слабые места в обороне российских окупантов ближе к концу этого начала следующего года.

При этом австралийский генерал в отставке отметил, что Сырский не стремится завязать с российскими оккупантами бои, подобные происходившим во время контрнаступления ВСУ на юге Украины в прошлом году.

Что еще австралийский генерал говорит о войне в Украине

Австралийский генерал в отставке отмечает, что российские оккупанты не так глупы, как этого хотелось бы, они быстро адаптируются к боевым условиям и тактике войны со стороны украинских военных.

К сожалению, россияне не так глупы, как мы все надеемся. Если бы были – уже проиграли бы. Но российские войска смогли немного научиться и адаптироваться, – подчеркивает Райан.

По его словам, Россия смогла осуществить пополнение значительных потерь в развязанной войне против Украины за счет скрытой и официальной мобилизации.

Также аналитик обращает внимание и на мобилизацию оборонной индустрии в России. По его словам, россияне поставили экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогли приспособиться к санкциям.

Итак, что нам делать с этим? Во-первых, Украина должна решить кадровую проблему, будь то путем мобилизации или призыва на военную службу – здесь решение за вами. Во-вторых, необходимо решить проблему дефицита боеприпасов, возможно, за счет увеличения производства артиллерии и других средств, таких как FPV-дроны, - предлагает австралийский генерал.

Также он предположил, что Украина может прибегнуть к стратегическим ударам с целью деградации российского оборонно-промышленного комплекса.

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