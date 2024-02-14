По мнению генерал-майора армии Австралии в отставке Мика Райана, новый главком ВСУ Александр Сырский будет искать слабые места в обороне преступной армии РФ на фронте и пытаться добиться прорыва.
Какую стратегию может выбрать Сырский в войне
Австралийский военный аналитик предположил, что Сырский попытается найти слабые места в обороне российских окупантов ближе к концу этого начала следующего года.
При этом австралийский генерал в отставке отметил, что Сырский не стремится завязать с российскими оккупантами бои, подобные происходившим во время контрнаступления ВСУ на юге Украины в прошлом году.
Что еще австралийский генерал говорит о войне в Украине
Австралийский генерал в отставке отмечает, что российские оккупанты не так глупы, как этого хотелось бы, они быстро адаптируются к боевым условиям и тактике войны со стороны украинских военных.
По его словам, Россия смогла осуществить пополнение значительных потерь в развязанной войне против Украины за счет скрытой и официальной мобилизации.
Также аналитик обращает внимание и на мобилизацию оборонной индустрии в России. По его словам, россияне поставили экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогли приспособиться к санкциям.
Также он предположил, что Украина может прибегнуть к стратегическим ударам с целью деградации российского оборонно-промышленного комплекса.
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