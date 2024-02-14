На думку генерал-майора армії Австралії у відставці Міка Райана, новий головком ЗСУ Олександр Сирський буде шукати слабкі місця в обороні злочинної армії РФ на фронті та намагатись домогтись прориву.

Яку стратегію може обрати Сирський у війні

Дуже важливо визначити, де слабке місце Росії. І я думаю, що це робив генерал Сирський останні кілька років. Під час битви за Київ він атакував росіян не безпосередньо, а потужно вдарив там, де вони були слабкі, і це призвело до каскаду проблем противника. Те ж саме він зробив у Харківській області, - пояснює Райан. Поширити

Австралійський військовий аналітик припустив, що Сирський спробує знайти слабкі місця в обороні російських окупантів ближче до кінця цього початку наступного року.

При цьому австралійський генерал у відставці зазначив, що Сирський не прагне зав’язати із російськими окупантами бої, подібні тім, що відбувались під час контрнаступу ЗСУ на півдні України у минулому році.

Що ще австралійський генерал каже про війну в Україні

Австралійський генерал у відставці зазначає, що російські окупанти не такі дурні, як цього хотілося б, вони швидко адаптуються до бойових умов і тактики війни з боку українських військових.

На жаль, росіяни не такі дурні, як ми всі сподіваємось. Якби були – уже б програли. Але російські війська змогли трохи навчитися й адаптуватися, - підкреслює Райан. Поширити

За його словами, Росія змогла здійснити поповнення значних втрат у розв’язаній війні проти України за рахунок прихованої та офіційної мобілізації.

Також аналітик звертає увагу і на мобілізацію оборонної промисловості в Росії. За його словами, росіяни поставили економіку на воєнні рейки "задовго до Заходу" і змогли пристосуватися до санкцій.

Отже, що нам робити з цим? По-перше, Україна має вирішити кадрову проблему, чи то шляхом мобілізації, чи призову на військову службу – тут рішення за вами. По-друге, необхідно вирішити проблему дефіциту боєприпасів, можливо, за рахунок збільшення виробництва артилерії та інших засобів, як-от FPV-дронів, - пропонує австралійський генерал. Поширити