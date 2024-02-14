На думку генерал-майора армії Австралії у відставці Міка Райана, новий головком ЗСУ Олександр Сирський буде шукати слабкі місця в обороні злочинної армії РФ на фронті та намагатись домогтись прориву.
Яку стратегію може обрати Сирський у війні
Австралійський військовий аналітик припустив, що Сирський спробує знайти слабкі місця в обороні російських окупантів ближче до кінця цього початку наступного року.
При цьому австралійський генерал у відставці зазначив, що Сирський не прагне зав’язати із російськими окупантами бої, подібні тім, що відбувались під час контрнаступу ЗСУ на півдні України у минулому році.
Що ще австралійський генерал каже про війну в Україні
Австралійський генерал у відставці зазначає, що російські окупанти не такі дурні, як цього хотілося б, вони швидко адаптуються до бойових умов і тактики війни з боку українських військових.
За його словами, Росія змогла здійснити поповнення значних втрат у розв’язаній війні проти України за рахунок прихованої та офіційної мобілізації.
Також аналітик звертає увагу і на мобілізацію оборонної промисловості в Росії. За його словами, росіяни поставили економіку на воєнні рейки "задовго до Заходу" і змогли пристосуватися до санкцій.
Також він висловив припущення, що Україна може вдатися до стратегічних ударів з метою деградації російського оборонно-промислового комплексу.
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