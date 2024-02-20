Спецслужби РФ створили фейкові акаунти Сирського для його дискредитації — ЦПД

Російські спецслужби створили мережу фейкових акаунтів головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і поширюють недостовірну інформацію про ситуацію на фронті та про головкома.

РФ прагне дискредитувати Сирського

Як зазначається, ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців, — йдеться у повідомленні. Поширити

При цьому зазначається, що Росія спросуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

У ЦПД зазначають, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

Українців закликають отримувати інформацію з офіційних джерел. Зокрема у ЦПД нагадують, якою є офіційна сторінка головнокомандувача ЗСУ.

Що відомо про призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Раніше провідомлялося, що росіяни намагаються нав'язати Сирському образ "радянської та російської" людини.

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що підтримка кампанії про те, що Головком є “російською людиною” — це підігравання ворожій дезінформації.