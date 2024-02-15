Россия начала информационную операцию "Перун" – ГУР

ГУР информирует о начале активной фазы информационной операции РФ под названием "Перун".
Что известно об операции РФ "Перун"
В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.
Что известно об интервью Карслона с Путиным
Ранее американский ведущий Такер Карлсон взял первое интервью как западный журналист у российского президента Владимира Путина. Оно длится более двух часов.
Путин начал свое интервью с долгого урока истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины и искажая исторические интерпретации украинской государственности.
Он затронул тему расширения НАТО, взорвавшего газопроводы "Северный поток", но главной темой стало вторжение РФ в Украину.
Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.
Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.
Как впоследствии заявила редакция CNN, "Карлсон являлся главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".
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