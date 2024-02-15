Россия начала информационную операцию "Перун" – ГУР

ГУР информирует о начале активной фазы информационной операции РФ под названием "Перун".

Что известно об операции РФ "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Что известно об интервью Карслона с Путиным

Ранее американский ведущий Такер Карлсон взял первое интервью как западный журналист у российского президента Владимира Путина. Оно длится более двух часов.

Путин начал свое интервью с долгого урока истории, выдвигая ложные утверждения о суверенитете Украины и искажая исторические интерпретации украинской государственности.

Он затронул тему расширения НАТО, взорвавшего газопроводы "Северный поток", но главной темой стало вторжение РФ в Украину.

Такер Карлсон — американский журналист, известный своей активной пророссийской позицией.

Он был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года он был уволен без официального объяснения со стороны работодателя.