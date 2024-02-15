Росія розпочала інформаційну операцію "Перун" — ГУР
Категорія
Світ
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Росія розпочала інформаційну операцію "Перун" — ГУР

ГУР
Кремль

ГУР інформує про початок активної фази інформаційної операції РФ під назвою "Перун".

Що відомо про операцію РФ “Перун”

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Що відомо про інтерв’ю Карслона з Путіним

Раніше американський ведучий Такер Карлсон взяв перше інтервʼю як західний журналіст в російського президента Володимира Путіна. Воно триває понад дві години.

Путін розпочав своє інтерв’ю з довгого уроку історії, висуваючи неправдиві твердження про суверенітет України та спотворюючи історичні інтерпретації української державності.

Він торкнувся теми розширення НАТО, хто підірвав газопроводи "Північний потік", але головною темою стало вторгнення РФ в Україну.

Такер Карлсон — американський журналіст, який відомий своєю активною проросійською позицією.

Він був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

Як згодом заявила редакція CNN, "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

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