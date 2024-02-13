За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, навіть використання російськими окупантами терміналів супутникового інтернету Starlink не позбавляє російських окупантів проблем зі зв'язком.

Що відомо про проблеми зі зв’язком в злочинної армії РФ

Юсов підкреслив, Росія нелегально отримує термінали Starlink, використовуючи так званий "паралельний імпорт", фактично - контрабанду.

Представник ГУР підкреслив, що останнім часом російські окупанти стали частіше використовувати термінали Starlink.

Проте у ворога залишаються і проблеми зі зв'язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але показує на весь світ, що "друга армія світу" не може обійтися без вкрадених Starlink, - підкреслив Юсов. Поширити

Як до РФ потрапляють термінали Starlink

За інформацією російського видання “Важливі історіі”, термінали Starlink в РФ продають приватні підприємці за ціною 240-299 тис рублів або 2,6-3,3 тис доларів.

Журналісти під виглядом волонтерів російських окупаційних військ поспілкувались з трьома продавцями Starlink у РФ.

Виявилось, що термінали працюють лише поблизу кордону з Україною і не працюють на ішій території РФ.

Особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу. При цьому у окремих випадках росіяни кажуть, “через одну з європейських країн”.

Продавці обіцяють, що їхні термінали безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, включаючи Крим, а також у європейському ексклаві РФ Калінінграді та на Камчатці поблизу Японії.

Усі термінали, що знаходяться у продажу, вже налаштовані та готові до використання.

В наявності - "версії V1, V2 RV і SL Global", їх вартість варіюється від 240 до 299 тис рублів залежно від майданчика.

Оплату приймають готівкою або на карту.

Ще один інтернет-магазин побутової техніки Miele, який займається продажем номінально недоступного в РФ обладнання, також готовий прийняти переказ від юридичної особи.

Натомість у Європі термінали Starlink коштують від 450 до 2843 євро (приблизно від 44,2 тис. до 282 тис. рублів), а ціна на стандартну передплату починається від 50 євро на місяць.

Товар можна забрати самостійно у житлових будинках у Москві.

Декілька будинків по сусідству із доступними до самовивозу адресами знаходяться у списку секретних об'єктів "особливих споживачів електроенергії" та неподалік об'єктів ГРУ.