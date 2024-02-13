Армія РФ має проблеми зі зв'язком попри використання Starlink — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ має проблеми зі зв'язком попри використання Starlink — ГУР

Starlink
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, навіть використання російськими окупантами терміналів супутникового інтернету Starlink не позбавляє російських окупантів проблем зі зв'язком. 

Що відомо про проблеми зі зв’язком в злочинної армії РФ

Юсов підкреслив, Росія нелегально отримує термінали Starlink, використовуючи так званий "паралельний імпорт", фактично - контрабанду.

Представник ГУР підкреслив, що останнім часом російські окупанти стали частіше використовувати термінали Starlink.

Проте у ворога залишаються і проблеми зі зв'язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але показує на весь світ, що "друга армія світу" не може обійтися без вкрадених Starlink, - підкреслив Юсов.

Як до РФ потрапляють термінали Starlink

За інформацією російського видання “Важливі історіі”, термінали Starlink в РФ продають приватні підприємці за ціною 240-299 тис рублів або 2,6-3,3 тис доларів.

Журналісти під виглядом волонтерів російських окупаційних військ поспілкувались з трьома продавцями Starlink у РФ.

Виявилось, що термінали працюють лише поблизу кордону з Україною і не працюють на ішій території РФ.

Особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу. При цьому у окремих випадках росіяни кажуть, “через одну з європейських країн”.

Продавці обіцяють, що їхні термінали безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, включаючи Крим, а також у європейському ексклаві РФ Калінінграді та на Камчатці поблизу Японії.

Усі термінали, що знаходяться у продажу, вже налаштовані та готові до використання.

В наявності - "версії V1, V2 RV і SL Global", їх вартість варіюється від 240 до 299 тис рублів залежно від майданчика.

Оплату приймають готівкою або на карту.

Ще один інтернет-магазин побутової техніки Miele, який займається продажем номінально недоступного в РФ обладнання, також готовий прийняти переказ від юридичної особи.

Натомість у Європі термінали Starlink коштують від 450 до 2843 євро (приблизно від 44,2 тис. до 282 тис. рублів), а ціна на стандартну передплату починається від 50 євро на місяць.

Товар можна забрати самостійно у житлових будинках у Москві.

Декілька будинків по сусідству із доступними до самовивозу адресами знаходяться у списку секретних об'єктів "особливих споживачів електроенергії" та неподалік об'єктів ГРУ.

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