Звідки в росіян на передовій з'являється Starlink — відповідь ГУР

Звідки в росіян на передовій з'являється Starlink

Українська розвідка перехопила розмову двох російських загарбників, один з яких скаржиться на поганий інтернет-зв'язок на передовій. Інший йому розповідає, що у деяких побратимів зі зв'язком все нормально, бо в них є термінал супутникового зв’язку Starlink і пропонує їхньому підрозділу зібрати кошти на його придбання.

Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…, — розповідає окупант. Поширити

Вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів (понад 83 тисячі гривень).

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах, — заявили в розвідці. Поширити

Що цьому передувало

Американське видання Defense One нещодавно повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink на фронті в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Інше джерело зазначило, що росіяни все більше використовують Starlink на передовій.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен сказав, що офіційні особи США знають про використання росіянами Starlink, але направили запитання до «наших українських партнерів для отримання будь-якої поточної оперативної інформації щодо подібної діяльності супутникового зв’язку».

У своєму твіті від 8 лютого представники SpaceX заявили, що компанія «не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими. Starlink не працює в Росії, тобто сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не продавала Starlink у Росії, а також не відправляла обладнання в Росію».

Але росіяни, пише Defense One, можуть легко отримати Starlink з-за кордону через треті сторони.

Нагадаємо, що Starlink дозволяють військовослужбовцям на передовій створювати високосмугові мережі мобільного зв’язку для використання в оперативних центрах і для координації артилерійських ударів, серед інших завдань.