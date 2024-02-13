Откуда у россиян на передовой появляется Starlink — ответ ГУР

Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах. Об этом свидетельствует перехват разговора окупантов, который получило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Откуда у россиян на передовой появляется Starlink

Украинская разведка перехватила разговор двух российских захватчиков, один из которых жалуется на плохую интернет-связь на передовой. Другой рассказывает, что у некоторых собратьев со связью все нормально, потому что у них есть терминал спутниковой связи Starlink и предлагает их подразделению собрать средства на его приобретение.

Арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…, — рассказывает кафир. Поделиться

Стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (свыше 83 тысяч гривен).

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор Россия закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах, — заявили в разведке. Поделиться

Что этому предшествовало

Американское издание Defense One недавно сообщило, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink на фронте в Украине.

По словам одного из анонимных источников, украинские войска впервые зафиксировали использование Россией на передовой спутниковой связи несколько месяцев назад. Другой источник отметил, что россияне все больше используют Starlink на передовой.

Спикер Пентагона Джефф Юргенсен сказал, что официальные лица США знают об использовании россиянами Starlink, но направили вопрос «нашим украинским партнерам для получения какой-либо текущей оперативной информации о подобной деятельности спутниковой связи».

В твите от 8 февраля представители SpaceX заявили, что компания «не ведет ни одного бизнеса с российским правительством или его военными. Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию».

Но россияне, пишет Defense One, могут легко получить Starlink из-за границы через третьи стороны.

Напомним, что Starlink позволяют военнослужащим на передовой создавать высокополосные сети мобильной связи для использования в оперативных центрах и координации артиллерийских ударов, среди других задач.