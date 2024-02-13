Армия РФ имеет проблемы со связью, несмотря на использование Starlink — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ имеет проблемы со связью, несмотря на использование Starlink — ГУР

Starlink
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, даже использование российскими оккупантами терминалов спутникового интернета Starlink не лишает российских окупантов проблем со связью.

Что известно о проблемах со связью в преступной армии РФ

Юсов подчеркнул, что Россия нелегально получает терминалы Starlink, используя так называемый "параллельный импорт", фактически - контрабанду.

Представитель ГУР подчеркнул, что в последнее время российские оккупанты стали чаще использовать терминалы Starlink.

Однако у врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но показывает на весь мир, что "вторая армия мира" не может обойтись без украденных Starlink, – подчеркнул Юсов.

Как в РФ попадают терминалы Starlink

По информации российского издания "Важные истории", терминалы Starlink в РФ продают частные предприниматели по цене 240-299 тыс. рублей или 2,6-3,3 тыс. долларов.

Журналисты под видом волонтеров российских оккупационных войск пообщались с тремя продавцами Starlink в РФ.

Оказалось, что терминалы работают только вблизи границы с Украиной и не работают на другой территории РФ.

Личный кабинет устройства подключается к сети через Польшу. При этом в отдельных случаях россияне говорят, "через одну из европейских стран".

Продавцы обещают, что их терминалы будут бесперебойно работать на оккупированных территориях Украины, включая Крым, а также в европейском эксклаве РФ Калининграде и на Камчатке вблизи Японии.

Все находящиеся в продаже терминалы уже настроены и готовы к использованию.

В наличии – "версии V1, V2 RV и SL Global", их стоимость варьируется от 240 до 299 тыс рублей в зависимости от площадки.

Оплату принимают наличными или на карту.

Еще один интернет-магазин бытовой техники Miele, занимающийся продажей номинально недоступного в РФ оборудования, также готов принять перевод от юридического лица.

В Европе терминалы Starlink стоят от 450 до 2843 евро (примерно от 44,2 тыс. до 282 тыс. рублей), а цена на стандартную подписку начинается от 50 евро в месяц.

Товар можно забрать самостоятельно в жилых домах в Москве.

Несколько домов по соседству с доступными к самовывозу адресами находятся в списке секретных объектов "особых потребителей электроэнергии" и недалеко от объектов ГРУ.

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