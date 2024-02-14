За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, вся інформація про ймовірний масштабний наступ злочинної армії РФ в Україні після президентських виборів в Росії ретельно відслідковується та вивчається розвідкою.
Чи може РФ почати масштабний наступ в Україні після виборів
Із подібною заявою, зокрема, нещодавно виступив глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
При цьому представник ГУР закликав українців орієнтуватись на інформацію від офіційних джерел, зокрема, Генштабу та спецслужб.
Говорячи про плани агресора, Юсов зауважив, що відстежується кількість особового складу загарбників, формування нових підрозділів та постачання зброї.
Що кажуть військові
За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, ворог стягує значні резерви для проведення масштабного наступу в районі Оріхова у Запорізькій області.
Спікер ОСУВ “Таврія” додав, що ворог готується до проведення наступу, на який очікують українські військові.
Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося.
Окрім цього, як зазначив Лиховій, ворог вже традиційно стягує великі сили в районі Авдіївки та Новомихайлівки, що поблизу Мар’їнки.
Біля Новомихайліки, як підкреслив спікер ОСУВ “Таврія!” російські окупанти безуспішно штурмують східні околиці села, однак зазнають численних втрат.
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