За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, вся інформація про ймовірний масштабний наступ злочинної армії РФ в Україні після президентських виборів в Росії ретельно відслідковується та вивчається розвідкою.

Чи може РФ почати масштабний наступ в Україні після виборів

Із подібною заявою, зокрема, нещодавно виступив глава зовнішньої дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Кожна подібна заява і інформація – важлива. Вона додатково вивчається, - підкреслив Юсов. Поширити

При цьому представник ГУР закликав українців орієнтуватись на інформацію від офіційних джерел, зокрема, Генштабу та спецслужб.

Стосовно планів ворога, в тому числі, коли будуть підстави підтверджувати подібну тезу, буде надана окрема інформація. Сьогодні ми констатуємо, що тривають окремі наступальні дії ворога на окремих ділянках. Зокрема, дуже важка ситуація на Авдіївському напрямку. І саме навколо цього зараз сконцентрована увага і українських Сил безпеки і оборони, - підкреслив Юсов. Поширити

Говорячи про плани агресора, Юсов зауважив, що відстежується кількість особового складу загарбників, формування нових підрозділів та постачання зброї.

Вся необхідна інформація збирається, отримується і обробляється, - запевнив Юсов. Поширити

Що кажуть військові

За словами керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, ворог стягує значні резерви для проведення масштабного наступу в районі Оріхова у Запорізькій області.

На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ, тому що угруповання ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку, - підкреслив Лиховій. Поширити

Спікер ОСУВ “Таврія” додав, що ворог готується до проведення наступу, на який очікують українські військові.

Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося.

Окрім цього, як зазначив Лиховій, ворог вже традиційно стягує великі сили в районі Авдіївки та Новомихайлівки, що поблизу Мар’їнки.

Біля Новомихайліки, як підкреслив спікер ОСУВ “Таврія!” російські окупанти безуспішно штурмують східні околиці села, однак зазнають численних втрат.