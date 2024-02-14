По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, вся информация о предполагаемом масштабном наступлении преступной армии РФ в Украине после президентских выборов в России тщательно отслеживается и изучается разведкой.

Может ли РФ начать масштабное наступление в Украине после выборов

С подобным заявлением, в частности, недавно выступил глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Каждое подобное заявление и информация – важно. Она дополнительно изучается, – подчеркнул Юсов. Поделиться

При этом представитель ГУР призвал украинцев ориентироваться на информацию от официальных источников, в частности, Генштаба и спецслужб.

Относительно планов врага, в том числе, когда будут основания подтверждать подобный тезис, будет предоставлена отдельная информация. Сегодня мы констатируем, что продолжаются отдельные наступательные действия врага на отдельных участках. В частности, очень тяжелая ситуация в Авдеевском направлении. И именно вокруг этого сейчас сконцентрировано внимание и украинских сил безопасности и обороны, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Говоря о планах агрессора, Юсов отметил, что отслеживается количество личного состава захватчиков, формирование новых подразделений и поставка оружия.

Вся необходимая информация собирается, получается и обрабатывается, – заверил Юсов. Поделиться

Что говорят военные

По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, враг взимает значительные резервы для проведения масштабного наступления в районе Орехова в Запорожской области.

На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое враждебное наступление, потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении, - подчеркнул Лиховой. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что враг готовится к проведению наступления, которого ожидают украинские военные.

Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы видим это. Мы к этому готовимся.

Кроме этого, как отметил Лиховой, враг уже традиционно стягивает большие силы в районе Авдеевки и Новомихайловки, что вблизи Марьинки.

Возле Новомихайлики, как подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия!" российские оккупанты безуспешно штурмуют восточные окраины села, однако терпят многочисленные потери.