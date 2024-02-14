По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, вся информация о предполагаемом масштабном наступлении преступной армии РФ в Украине после президентских выборов в России тщательно отслеживается и изучается разведкой.
Может ли РФ начать масштабное наступление в Украине после выборов
С подобным заявлением, в частности, недавно выступил глава внешней дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
При этом представитель ГУР призвал украинцев ориентироваться на информацию от официальных источников, в частности, Генштаба и спецслужб.
Говоря о планах агрессора, Юсов отметил, что отслеживается количество личного состава захватчиков, формирование новых подразделений и поставка оружия.
Что говорят военные
По словам руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, враг взимает значительные резервы для проведения масштабного наступления в районе Орехова в Запорожской области.
Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что враг готовится к проведению наступления, которого ожидают украинские военные.
Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы видим это. Мы к этому готовимся.
Кроме этого, как отметил Лиховой, враг уже традиционно стягивает большие силы в районе Авдеевки и Новомихайловки, что вблизи Марьинки.
Возле Новомихайлики, как подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия!" российские оккупанты безуспешно штурмуют восточные окраины села, однако терпят многочисленные потери.
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