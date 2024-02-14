В Сумах опровергли фейк о наступлении россиян на севере Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумах опровергли фейк о наступлении россиян на севере Украины

РФ
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Источник:  online.ua

В сети начала распространяться информация о якобы подготовке россиянами наступления на север Украины и угрозе оккупации Сум. Начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко опроверг фейк.

Что известно о фейке о наступлении на севере и оккупации Сум

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко, Россия распространяет ИПСО о якобы наступлении оккупационных войск на севере Украины и оккупации Сум.

Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор, - сообщил Дрозденко.

Добавим, что в сети распространяется информация о якобы планах врага начать новое наступление, в частности на севере Украины с Сумского направления.

Угроза российских ВРГ на севере

3 февраля бойцы территориальной обороны в Сумской области остановили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь государственную границу Украины. Бой длился полтора часа, врага отбросили далеко за пределы украинской границы.

В декабре в Госпогранслужбе Украины заявляли, что российские войска активизировали свои диверсионно-разведывательные операции в Сумской и Харьковской областях.

Наев заявлял, что с начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пять раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей.

27 января российская диверсионно-разведывательная группа обстреляла машину с гражданскими, ехавшими по дороге между двумя селами Хотинского общества. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

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