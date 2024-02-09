Армия РФ атаковала Сумскую область авиабомбами. Есть погибшие и раненые

Российская Федерация днем пятницы, 9 февраля, сбросила семь авиационных бомб по приграничным населенным пунктам в Сумской области.

Россия атаковала Сумскую область авиабомбами

По данным следствия, 9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты совершили авиационный удар по территории Сумского района из Российской Федерации. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.

В результате атаки известно о двух погибших мирных жителях, еще одна женщина может находиться под завалами. Также ранения получили четыре человека. Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

Россияне атакуют жителей Сумской области

Недавно оккупанты массированно обстреляли пограничные населенные пункты в Сумской области. В результате зафиксировано разрушение домов, а также погибшие.

Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.