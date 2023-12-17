Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшая и разрушение

Российские оккупационные войска днем воскресенья, 17 декабря, обстреляли из САУ гражданскую инфраструктуру в поселке Краснополье Сумской области. Есть погибшая.
Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область
В поселке повреждены два транспортных средства и три частных дома.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Недавние атаки
Минувшей ночью, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.
В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.
Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".
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