Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшая и разрушение
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшая и разрушение

Сумская областная прокуратура
обстрел
Читати українською

Российские оккупационные войска днем воскресенья, 17 декабря, обстреляли из САУ гражданскую инфраструктуру в поселке Краснополье Сумской области. Есть погибшая.

Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область

Один снаряд окупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла, - говорится в сообщении.

В поселке повреждены два транспортных средства и три частных дома.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Недавние атаки

Минувшей ночью, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину — ГНСУ
ГПСУ
Пограничники
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин планирует потратить рекордную сумму на войну с Украиной в 2024 году
Владимир Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ
ГПСУ
Российские ДРГ активизировались в Сумской и Харьковской области — ГНСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.