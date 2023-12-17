Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область. Есть погибшая и разрушение

Российские оккупационные войска днем воскресенья, 17 декабря, обстреляли из САУ гражданскую инфраструктуру в поселке Краснополье Сумской области. Есть погибшая.

Российская армия обстреляла из артиллерии Сумскую область

Один снаряд окупантов попал в частный дом, 69-летняя владелица погибла, - говорится в сообщении. Поделиться

В поселке повреждены два транспортных средства и три частных дома.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Недавние атаки

Минувшей ночью, 16 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки. В Херсоне было попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

В Степановке под Херсоном рухнули обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Момент удара по медучреждению попал на видео.

Также в эту ночь в Херсоне и области сбивали вражеские дроны-камикадзе. В городе зафиксировали падение обломков "шахеда".