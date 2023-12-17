Російська армія обстріляла з артилерії Сумську область. Є загибла та руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія обстріляла з артилерії Сумську область. Є загибла та руйнування

Сумська обласна прокуратура
обстріл

Російські окупаційні війська вдень у неділю, 17 грудня, обстріляли із САУ цивільну інфраструктуру в селищі  Краснопілля Сумської області. Є загибла.

Російська армія обстріляла з артилерії Сумську область

Один снаряд окупантів влучив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула, - йдеться в повідомленні.

У селищі пошкоджено два транспортні засоби та три приватні будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нещодавні атаки

Минулої ночі, 16 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки. У Херсоні було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

У Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Момент удару по медзакладу потрапив на відео.

Також цієї ночі у Херсоні та області збивали ворожі дрони-камікадзе. У місті зафіксували падіння уламків "шахеда".

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