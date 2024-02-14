У Сумах спростували фейк щодо наступу росіян на півночі України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Сумах спростували фейк щодо наступу росіян на півночі України

РФ
Джерело:  online.ua

У мережі почала ширитися інформація про нібиту підготовку росіянами наступу на північ України та загрозу окупації Сум. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко спростував фейк.

Що відомо про фейк щодо наступу на півночі та окупації Сум

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко, Росія поширює ІПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України та окупації Сум.

Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч, — повідомив Дрозденко.

Додамо, що у мережі поширюється інформація про нібито плани ворога розпочати новий наступ, зокрема, на півночі України з Сумського напрямку.

Загроза російських ДРГ на півночі

3 лютого бійці територіальної оборони в Сумській області зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася перетнути державний кордон України. Бій тривав протягом півтори години, ворога відкинули далеко за межі українського кордону.

У грудні в Держприкордонслужбі України заявляли, що російські війська активізували свої диверсійно-розвідувальні операції у Сумській і Харківській областях.

Наєв заявляв, що з початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи п’ять разів намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

27 січня російська диверсійно-розвідувальна група обстріляла автівку з цивільними, що їхали дорогою між двома селами Хотинської громади. 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра загинули.

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