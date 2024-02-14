Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало списки сирійських найманців, яких Росія завербувала на війну проти України.

Списки найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України

В опублікованому списку 141 людина. Наймолодшому найманцю у списку 22 роки, найстаршому — 50.

Як відомо, росіяни вербують сирійців для участі в бойових діях проти України через туристичні фірми, а вишкіл відбувається на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому “Kuweires”, — Зазначили в ГУР. Поширити

Водночас у ГУР нагадали, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що раніше цього місяця ГУР повідомило, що РФ завербувала сирійців для війни проти України.

Близько 1000 найманців вже проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові неподалік міста Алеппо та аеродрому “Kuweires”.

Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти ― на територію РФ. Після прибуття в Росію їм видають російські паспорти, а потім мобілізують до окупаційної армії. Поширити

Рекрутинг відбувається через туристичні фірми. Сирійців направлять у місто Улан-Уде, де їх мобілізують до складу 5-ї окремої гвардійської танкової бригади ЗС РФ.

Бійці ГУР взяли в полон вагнерівців у Судані

На початку лютого Kyiv Post опублікував відео, де видно, як український спецназ допитує полонених російських найманців з ПВК Вагнера в Республіці Судан.

У одній частині відео спецназівці бойової групи «Тимур» Головного управління розвідки України оглядають військову техніку.

На інших кадрах видно, як український оператор допитує російськомовного полоненого.