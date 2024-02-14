РФ вербует сирийских наемников для войны против Украины. ГУР показало списки
Категория
Украина
Дата публикации

РФ вербует сирийских наемников для войны против Украины. ГУР показало списки

ГУР
ГУР
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Списки наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины

В опубликованном списке 141 человек. Самому младшему наемнику в списке 22 года, самому старшему — 50.

Как известно, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires, — отметили в ГУР.

В то же время в ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что ранее в этом месяце ГУР сообщило, что РФ завербовала сирийцев для войны против Украины.

Около 1000 наемников уже проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires.

После завершения выучку сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ. По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.

Рекрутинг проходит через туристические фирмы. Сирийцы будут направлены в город Улан-Удэ, где их мобилизуют в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВС РФ.

Бойцы ГУР взяли в плен вагнеровцев в Судане

В начале февраля Kyiv Post опубликовал видео, где видно, как украинский спецназ допрашивает пленных российских наемников из ЧВК Вагнера в Республике Судан.

В одной части видео спецназовцы боевой группы «Тимур» Главного управления разведки Украины осматривают военную технику.

На других кадрах видно, как украинский оператор допрашивает русскоговорящего пленника.

На видео россиянин признается, что является частью ЧВК Вагнера, которую отправили в Судан для свержения местного правительства.

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