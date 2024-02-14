Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.

Списки наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины

В опубликованном списке 141 человек. Самому младшему наемнику в списке 22 года, самому старшему — 50.

Как известно, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а военная подготовка проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires, — отметили в ГУР. Поделиться

В то же время в ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, что ранее в этом месяце ГУР сообщило, что РФ завербовала сирийцев для войны против Украины.

Около 1000 наемников уже проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires.

После завершения выучку сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда на территорию РФ. По прибытии в Россию им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию. Поделиться

Рекрутинг проходит через туристические фирмы. Сирийцы будут направлены в город Улан-Удэ, где их мобилизуют в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВС РФ.

Бойцы ГУР взяли в плен вагнеровцев в Судане

В начале февраля Kyiv Post опубликовал видео, где видно, как украинский спецназ допрашивает пленных российских наемников из ЧВК Вагнера в Республике Судан.

В одной части видео спецназовцы боевой группы «Тимур» Главного управления разведки Украины осматривают военную технику.

На других кадрах видно, как украинский оператор допрашивает русскоговорящего пленника.