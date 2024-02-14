Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало списки сирийских наемников, которых Россия завербовала на войну против Украины.
Списки наемников из Сирии, завербованных РФ на войну против Украины
В опубликованном списке 141 человек. Самому младшему наемнику в списке 22 года, самому старшему — 50.
В то же время в ГУР напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Напомним, что ранее в этом месяце ГУР сообщило, что РФ завербовала сирийцев для войны против Украины.
Около 1000 наемников уже проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires.
Рекрутинг проходит через туристические фирмы. Сирийцы будут направлены в город Улан-Удэ, где их мобилизуют в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады ВС РФ.
Бойцы ГУР взяли в плен вагнеровцев в Судане
В начале февраля Kyiv Post опубликовал видео, где видно, как украинский спецназ допрашивает пленных российских наемников из ЧВК Вагнера в Республике Судан.
В одной части видео спецназовцы боевой группы «Тимур» Главного управления разведки Украины осматривают военную технику.
На других кадрах видно, как украинский оператор допрашивает русскоговорящего пленника.
На видео россиянин признается, что является частью ЧВК Вагнера, которую отправили в Судан для свержения местного правительства.
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