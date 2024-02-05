Украинские спецназовцы допросили наемников ЧВК "Вагнер" в Судане — видео

Украинские спецназовцы действуют в Судане, где взяли в плен нескольких наемников российского ЧВК "Вагнер".
Допрос ЧВК Вагнера в Судане
Kyiv Post получил видео, где видно, как украинский спецназ допрашивает пленных российских наемников из ЧВК Вагнера в Республике Судан.
В одной части видео спецназовцы боевой группы «Тимур» Главного управления разведки Украины осматривают военную технику.
На одном грузовике видны следы интенсивных ударов по лобовому стеклу и телу военнослужащего, имеющего спортивный значок ЧВК Вагнера.
На других кадрах видно, как украинский оператор допрашивает русскоговорящего пленника. На видео он признается, что является частью ЧВК Вагнера, которую отправили в Судан для свержения местного правительства.
Кроме того, вместе с русскоговорящим солдатом допрашивают двух африканских заключенных, предположительно завербованных на месте наемниками Вагнера.
Украинский спецназ, по данным открытых источников, работает в Республике Судан минимум несколько месяцев.
Что делают украинские войска в Судане
Kyiv Post допускает, что присутствие украинских спецназовцев в Судане может быть связано с прошлогодним обещанием начальника ГУР Кирилла Буданова «уничтожить российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились».
Россия вместе с ЧВК Вагнера участвовала в перевороте в Судане в 2019 году, снабжая одной из сторон оружие.
По словам источников CNN, канал поставки оружия по-прежнему открыт, несмотря на гибель лидера Вагнера Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в России.
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