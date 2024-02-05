Украинские спецназовцы допросили наемников ЧВК "Вагнер" в Судане — видео

Украинские спецназовцы действуют в Судане, где взяли в плен нескольких наемников российского ЧВК "Вагнер".

Допрос ЧВК Вагнера в Судане

Kyiv Post получил видео, где видно, как украинский спецназ допрашивает пленных российских наемников из ЧВК Вагнера в Республике Судан.

В одной части видео спецназовцы боевой группы «Тимур» Главного управления разведки Украины осматривают военную технику.

На одном грузовике видны следы интенсивных ударов по лобовому стеклу и телу военнослужащего, имеющего спортивный значок ЧВК Вагнера.

На других кадрах видно, как украинский оператор допрашивает русскоговорящего пленника. На видео он признается, что является частью ЧВК Вагнера, которую отправили в Судан для свержения местного правительства.

«Какое у вас звание?» — спрашивает украинский боец.

«Солдат», — отвечает наемник.

«Ваше подразделение?»

«ЧВК Вагнера».

«Как вы попали сюда в Судан?» его спрашивают.

«Мы ехали через Южную Африку в Хартум», — отвечает наемник.

«Какова была цель?»

«Чтобы свергнуть местную власть», — звучит ответ.

«Сколько вас здесь?»

«100 человек». Поделиться

Кроме того, вместе с русскоговорящим солдатом допрашивают двух африканских заключенных, предположительно завербованных на месте наемниками Вагнера.

Украинский спецназ, по данным открытых источников, работает в Республике Судан минимум несколько месяцев.

Что делают украинские войска в Судане

Kyiv Post допускает, что присутствие украинских спецназовцев в Судане может быть связано с прошлогодним обещанием начальника ГУР Кирилла Буданова «уничтожить российских военных преступников в любой точке мира, где бы они ни находились».

Россия вместе с ЧВК Вагнера участвовала в перевороте в Судане в 2019 году, снабжая одной из сторон оружие.

По словам источников CNN, канал поставки оружия по-прежнему открыт, несмотря на гибель лидера Вагнера Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в России.