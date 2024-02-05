Українські спецпризначенці допитали найманців ПВК "Вагнер" у Судані — відео

Українські спецпризначенці діють у Судані, де взяли у полон кількох найманців російської ПВК "Вагнер".

Допит ПВК Вагнера у Судані

Kyiv Post отримав відео, де видно, як український спецназ допитує полонених російських найманців з ПВК Вагнера в Республіці Судан.

У одній частині відео спецназівці бойової групи «Тимур» Головного управління розвідки України оглядають військову техніку.

На одній вантажівці видно сліди інтенсивних ударів по лобовому склу та тілу військовослужбовця, який має спортивний значок ПВК Вагнера.

На інших кадрах видно, як український оператор допитує російськомовного полоненого. На відео він зізнається, що є частиною ПВК Вагнера, яку відправили до Судану для повалення місцевого уряду.

«Яке у вас звання?» — запитує український боєць.

«Солдат», — відповідає найманець.

«Ваш підрозділ?»

«ЧВК Вагнера».

«Як ви потрапили сюди в Судан?» його питають.

«Ми їхали через Південну Африку до Хартума», — відповідає найманець.

«Яка була мета?»

«Щоб повалити місцеву владу», — лунає відповідь.

«Скільки вас тут?»

«100 осіб». Поширити

Крім того, разом із російськомовним солдатом допитують двох африканських в’язнів, імовірно завербованих на місці найманцями Вагнера.

Український спецназ, за ​​даними відкритих джерел, працює в Республіці Судан щонайменше кілька місяців.

Що роблять українські війська у Судані

Kyiv Post допускає, що присутність українських спецпризначенців у Судані може бути пов’язана з минулорічною обіцянкою начальника ГУР Кирила Буданова «знищити російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не були».

Росія разом із ПВК Вагнера брала участь у перевороті в Судані в 2019 році, постачаючи одній зі сторін зброю.

За словами джерел CNN, канал постачання зброї досі відкритий, незважаючи на загибель лідера Вагнера Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.