Исландский журналист Хауксон распространял фейки Кремля о Буче – ЦПД

Журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.
Что известно о журналисте Хауксоне
Как сообщает ЦПИ, Хаукур Хауксон проживает в Москве с 1990 года, получал в РФ образование, однако до сих пор представляется "исландским журналистом". Был награжден медалью "За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к пулу журналистов, которых РФ использует, чтобы создать иллюзию поддержки своих действий за рубежом. Хауксон заявляет о якобы репрессиях против журналистов в Европе, освещающих события в унисон с российской пропагандой.
Кроме этого после выхода войск РФ из Киевщины Хауксон называл шокирующие репортажи о зверствах оккупантов в Буче "театром мертвецов" и "продуманным до мелочей фейком".
Россия начала информационную операцию "Перун"
В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.
Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.
Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.
Стала "звездой" российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ВТО. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как "борьбе РФ с мировым злом" и продвигала тезис о "руке США" в действиях украинской власти.
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