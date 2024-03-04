Исландский журналист Хауксон распространял фейки Кремля о Буче – ЦПД

Что известно о журналисте Хауксоне

Как сообщает ЦПИ, Хаукур Хауксон проживает в Москве с 1990 года, получал в РФ образование, однако до сих пор представляется "исландским журналистом". Был награжден медалью "За дружбу и сотрудничество между Россией и Исландией".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к пулу журналистов, которых РФ использует, чтобы создать иллюзию поддержки своих действий за рубежом. Хауксон заявляет о якобы репрессиях против журналистов в Европе, освещающих события в унисон с российской пропагандой.

Кроме этого после выхода войск РФ из Киевщины Хауксон называл шокирующие репортажи о зверствах оккупантов в Буче "театром мертвецов" и "продуманным до мелочей фейком".

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.