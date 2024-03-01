Индийский журналист Сингх распространяет кремлевскую пропаганду об оккупированных территориях Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Индийский журналист Сингх распространяет кремлевскую пропаганду об оккупированных территориях Украины

ЦПД
Мехнур Сингх
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Индийский журналист Мехнур Сингх освещает тезисы, что Россия воюет с Украиной, потому что якобы хочет "мира для Донбасса".

Как журналист Сингх распространяет пропаганду РФ против Украины

Журналист Мехнур Сингх начал активно освещать события в Украине с 2023 г. Тогда вместе с группой других иностранных медийщиков посетил оккупированные территории Донецкой области в сопровождении известного российского пропагандиста Захара Прилепина.

Враждебные ресурсы широко распространили монолог Сингха о Сталине. Индеец рассказывает, что он коммунист и искренне восхищается советским диктатором.

Кроме этого, он активно дает комментарии пропагандистским медиа о своей поездке на ТОТ.

Сингх отмечает, что иностранные СМИ не отправляют корреспондентов на оккупированные россией территории, поэтому не знают правды о жизни там. Как журналист Лоруссо распространяет пропаганду РФ против Украины, — сообщает ЦПИ.

В то же время, российские пропагандисты часто представляют мнение Сингха как позицию всей Индии.

Россия начала информационную операцию "Перун"

В рамках этой операции РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Стала "звездой" российских пропагандистских СМИ в 2023 году, когда начала свою деятельность на ВТО. Тогда же распространяла нарративы кремлевской пропаганды о войне как "борьбе РФ с мировым злом" и продвигала тезис о "руке США" в действиях украинской власти.

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