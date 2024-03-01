Індійський журналіст Сінгх поширює кремлівську пропаганду про окуповані території України

Індійський журналіст Мехнур Сінгх висвітлює тези, що Росія воює з Україною, бо нібито хоче “миру для Донбасу”.
Як журналіст Сінгх поширює пропаганду РФ проти України
Журналіст Мехнур Сінгх почав активно висвітлювати події в Україні з 2023 р. Тоді він разом з групою інших іноземних медійників відвідав окуповані території Донецької області у супроводі відомого російського пропагандиста Захара Прилєпіна.
Ворожі ресурси широко розповсюдили монолог Сінгха про Сталіна. Індієць розповідає, що він комуніст і щиро захоплюється радянським диктатором.
Окрім цього він активно дає коментарі пропагандистським медіа про свою поїздку на ТОТ.
Водночас російські пропагандисти часто подають думку Сінгха як позицію всієї Індії.
Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"
У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.
Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.
Стала “зіркою” російських пропагандистських ЗМІ у 2023 році, коли розпочала свою діяльність на ТОТ. Тоді ж поширювала наративи кремлівської пропаганди про війну як “боротьбу РФ зі світовим злом” та просувала тезу про «руку США» у діях української влади.
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