Індійський журналіст Мехнур Сінгх висвітлює тези, що Росія воює з Україною, бо нібито хоче “миру для Донбасу”.

Як журналіст Сінгх поширює пропаганду РФ проти України

Журналіст Мехнур Сінгх почав активно висвітлювати події в Україні з 2023 р. Тоді він разом з групою інших іноземних медійників відвідав окуповані території Донецької області у супроводі відомого російського пропагандиста Захара Прилєпіна.

Ворожі ресурси широко розповсюдили монолог Сінгха про Сталіна. Індієць розповідає, що він комуніст і щиро захоплюється радянським диктатором.

Окрім цього він активно дає коментарі пропагандистським медіа про свою поїздку на ТОТ.

Сінгх наголошує, що іноземні ЗМІ не відправляють кореспондентів на окуповані росією території, тому не знають “правди” про життя там. Просуває Як журналіст Лоруссо поширює пропаганду РФ проти України, — повідомляє ЦПД. Поширити

Водночас російські пропагандисти часто подають думку Сінгха як позицію всієї Індії.

Росія розпочала інформаційну операцію "Перун"

У межах цієї операції РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.