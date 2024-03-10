В ЦПИ опровергли фейковое "убийство" несуществующего журналиста Мохаммеда Аль-Алави

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что якобы был убит египетский журналист-расследователь Мохаммед Аль-Алави, который опубликовал материал о "вилле тещи Зеленского".

Россия распространяет фейк об убитом журналисте, которого не существует

Как отмечается, Центр зафиксировал новую волну сообщений о якобы убийстве "журналиста Мохаммеда Аль-Алави", который опубликовал материал о "вилле тещи Зеленского".

Однако новость об убийстве журналиста-расследователя такая же выдумка, как и существование самого журналиста, поскольку такого лица не существует.

Доверяйте только верифицированным источникам информации. Не дайте врагу ввести себя в заблуждение , — отметили в ЦПИ. Поделиться

Распространяя подобные фейки, по мнению ЦПИ, российская пропаганда пытается дискредитировать Украину и, в частности, лично Президента Зеленского, а также распространяет миф об отсутствии свободы слова в Украине и масштабной цензуре.

РФ использует иностранных журналистов для пропаганды против Украины

В рамках операции "Перун" РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Так, ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Также журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.