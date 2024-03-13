РФ продолжает активу фазу информационной операции "Перун" против Украины – ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

РФ продолжает активу фазу информационной операции "Перун" против Украины – ГУР

ГУР
гур
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Российские пропагандисты продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленной против Украины.

Что известно об информационной операции РФ "Перун" против Украины

Как отметили в ГУР, РФ также пытается дестабилизировать политическую ситуацию на Западе и "создать условия для решения задач" так называемой "СВО".

Кроме этого, проведение операции "Перун" проходит и на временно оккупированных территориях Украины и в большинстве регионов России. К участию привлекаются подразделения Росгвардии и ГРУ, отметили в ведомстве.

Пропагандисты Кремля дают указания шпионам осуществлять мероприятия:

  • по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

  • оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг украинского государства с выгодных для Кремля позиций;

  • распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ;

  • формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

По российской методике, спецслужбы Кремля должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом как уже давно известные, так и только что вымышленные фейковые нарративы: о якобы планировании госпереворота в Киеве, обвинении Украины в начале боевых действий на Донбассе, массовом убийстве пророссийских активистов в Одессе, — объяснили разведчики.

В ГУР добавили, что пиком активизации пропагандистских мер определено 17 марта, когда в РФ пройдут так называемые выборы президента.

Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня текущего года.

РФ использует иностранных журналистов для пропаганды против Украины

В рамках операции "Перун" РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Так, ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Также журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.

Кроме этого после выхода войск РФ из Киевщины Хауксон называл шокирующие репортажи о зверствах оккупантов в Буче "театром мертвецов" и "продуманным до мелочей фейком".

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