ГУР показало знищення комплекса «Муром-М» та вантажівок армії РФ

Бійцям ГУР вдалося провести ще декілька успішних операцій у Запорізькій області.

ГУР знищує окупантів на Запоріжжі

Українські розвідники продовжують активно нищити техніку російських загарбників на усіх ділянках фронту та поза його межами.

Так, 14 березня стало відомо, що спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «КАБУЛ 9» зміг виявити та знищити сили ворога у Запорізькій області.

Так, бійці ГУР показали результати одного дня роботи спецпідрозділу: українські бійці спалили 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників, а також ворожий комплекс відеоспостереження «Муром-М».

Продовжуємо боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України! Слава Україні! — йдеться в заяві російських загарбників. Поширити

Як уже згадувалося раніше, нещодавно бійці ГУР уразили 2 вантажних автомобілів та баггі російських загарбників, а також стартової позиції FPV-дронів окупантів, де перебували ворожі оператори.

Події відбувалися також у Запорізькій області.

Що відомо про спецпідрозділ «КАБУЛ 9»

Спецпідрозділ «КАБУЛ 9» виник на початку широкомасштабного російського вторгнення. Його сформували ветерани українських спецслужб та ЗСУ за сприяння та участі начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

Що важливо розуміти, спецпідрозділ брав участь у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку.