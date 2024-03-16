Дроны атаковали два НПЗ в Самарской области РФ – видео
Категория
Проиcшествия
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Дроны атаковали два НПЗ в Самарской области РФ – видео

пожар
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Источник:  online.ua

16 марта два беспилотника атаковали Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ в Самарской области.

Что известно об атаке по НПЗ в России

По информации РосСМИ, беспилотник атаковал территорию завода в Сызрани. Произошел пожар, площадь составляет 500 кв.

Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар. Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, говорится в сообщении.

Также дрон атаковал Новокуйбышевский НПЗ. Там также возник пожар, который спасатели потушили.

Атаки дронов на российские НПЗ

В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами три российских нефтеперерабатывающих завода — в Рязани, Кстово (Нижнегородская область) и Кириши (Ленинградская область).

12 марта беспилотник атаковал нефтебазу «ЛУКойл» в Нижегородской области РФ. Там остановилась половина производства. Как известно, там перерабатывают около 6% всей нефти в РФ.

Bloomberg писал, что такие атаки привели к остановке нефтеперерабатывающих заводов в России, которые составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Также 15 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области.

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