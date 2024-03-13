Как атаки на НПЗ повлияют на мощности России — данные Bloomberg

За последние два дня в Российской Федерации были повреждены объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей.

Атаки на НПЗ коснулись более 10% мощностей России

Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани примерно в 200 километрах от Москвы был нанесен по мощности, благодаря которой Россия получает 17,1 миллиона тонн в год, или около 340 000 баррелей в день.

Рязанский НПЗ является главным поставщиком моторного горючего для столичных регионов России.

НПЗ стал второй жертвой ударов, за последние два дня повредивших объекты, составляющие более 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Атака беспилотников в России 12 марта

В ночь на 12 марта семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области — сообщили об атаке беспилотников.

В городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти.

В Орле в результате атаки начался пожар на нефтебазе, там произошла утечка нефтепродуктов.

Также стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины организовало атаку БПЛА по НПЗ в городе Кстово на территории Нижегородской области.

Собеседники журналистов издания отмечают, что за ударом по НПЗ стоит украинская военная разведка.

Отмечается, что Нижегородский НПЗ является одним из самых больших в России. Расстояние от завода до ближайшей точки украинской границы составляет около 800 км.