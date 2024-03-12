Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу после атаки дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу после атаки дронов

нпз
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Источник:  Defense News

12 марта в российском городе Кстово в Нижегородские области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки дронов.

Россияне заявили о прекращении работы на НПЗ после массовой атаки дронов

Как отмечается, благодаря успешной атаке дронами на расстояние свыше 800 км был выведен из строя один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.

В результате атаки, которая произошла около 05:30 по местному времени, сегодня, 12 марта, был уничтожен самый главный элемент завода — одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах.

Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти

Важность этой атаки следует подчеркнуть тем, что на уровне 2022 года предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Атака беспилотников на РФ 12 марта

О взрывах и работе ПВО сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ заявили о сбитии 25 беспилотников.

Кроме этого, в Брянске объявлены "профилактические меры по предупреждению террористических действий".

Также в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ.

В то же время в Орле продолжает палаты нефтебаза, там произошла утечка нефтепродуктов.

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