Один из крупнейших НПЗ России прекратил работу после атаки дронов

12 марта в российском городе Кстово в Нижегородские области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе из-за атаки дронов.
Россияне заявили о прекращении работы на НПЗ после массовой атаки дронов
Как отмечается, благодаря успешной атаке дронами на расстояние свыше 800 км был выведен из строя один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.
В результате атаки, которая произошла около 05:30 по местному времени, сегодня, 12 марта, был уничтожен самый главный элемент завода — одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах.
Атакованный нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом в 800 км от Украины в год прорабатывал 15 млн тонн нефти
Важность этой атаки следует подчеркнуть тем, что на уровне 2022 года предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.
Атака беспилотников на РФ 12 марта
О взрывах и работе ПВО сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ заявили о сбитии 25 беспилотников.
Кроме этого, в Брянске объявлены "профилактические меры по предупреждению террористических действий".
Также в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ.
В то же время в Орле продолжает палаты нефтебаза, там произошла утечка нефтепродуктов.
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