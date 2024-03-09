Британская разведка назвала новую проблему Кремля после атак украинских дронов
Категория
Мир
Дата публикации

Британская разведка назвала новую проблему Кремля после атак украинских дронов

Минобороны Британии
Кремль
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Российское правительство будет особенно уязвимо к ценам на бензин и другие товары повседневного потребления, которые вырастут из-за атак украинских БПЛА.

В РФ возникнет новая проблема перед выборами из-за атак украинских дронов

С 1 марта Россия ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса, восстановив экспортное эмбарго, действовавшее с 21 сентября по 17 ноября 2023 года.

Разведчики предполагают, что российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России.

Запрет экспорта должен снизить давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ.

При этом ремонт, вероятно, займет больше времени, чем обычно, потому что западные санкции препятствуют импорту некоторых необходимых компонентов.

Атаки БПЛА на нефтебазы в России. Что известно

18 января дроны атаковали Петербургский нефтяной терминал на территории Ленинградской области РФ.

Позже стало известно, что атака – спецоперация Главного управления разведки Минобороны. Причем один из дронов пролетел над имениями российских олигархов и дворцом диктатора Владимира Путина.

В ночь на 21 января в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом после взрывов вспыхнул пожар. Огонь охватил терминал компании Новатек – крупнейшего в России независимого производителя природного газа.

Атака на морской терминал была спецоперацией СБУ. На этом объекте в частности перерабатывают топливо для оккупационных войск.

24 января жители российского города Туапсе сообщали о пожаре в районе местной нефтебазы. По словам очевидцев, перед этим над городом слышались взрывы. Тогда отмечалось, что причина возгорания – удар беспилотника.

В ночь на 30 января один из дронов упал на территории нефтебазы в Калуге. По словам россиян, пострадавших или повреждений не было.

3 февраля в российском Волгограде в результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка. Впоследствии стало известно, что за атаку на нефтеперерабатывающий завод осуществила СБУ.

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