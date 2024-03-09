Британська розвідка назвала нову проблему Кремля після атак українських дронів

Російський уряд буде особливо вразливим до цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку, які зростуть через атаки українських БПЛА.
У РФ виникне нова проблема перед виборами через атаки українських дронів
Зазначається, що з 1 березня Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту, відновивши експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня по 17 листопада 2023 року.
Розвідники припускають, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах по всій Росії.
Заборона експорту має зменшити тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ.
При цьому ремонт, ймовірно, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.
Атаки БПЛА на нафтобази в Росії. Що відомо
18 січня дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал біля Ленінградської області РФ.
Пізніше стало відомо, що атака — спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Причому один із дронів пролетів над маєтками російських олігархів та палацом диктатора Володимира Путіна.
У ніч на 21 січня в порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом після вибухів спалахнула пожежа. Вогонь охопив термінал компанії Новатек — найбільшого в Росії незалежного виробника природного газу.
Атака на морський термінал була спецоперацією СБУ. На цьому об'єкті, зокрема, переробляють паливо для окупаційних військ.
24 січня мешканці російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи. Тоді зазначалося, що причина загоряння — удар безпілотника.
У ніч проти 30 січня один з дронів впав на території нафтобази в Калузі. За словами росіян, постраждалих або пошкоджень не було.
3 лютого у російському Волгограді внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойл-Волгограднефтепереработка. Згодом стало відомо, що за атаку на нафтопереробний завод здійснила СБУ.
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