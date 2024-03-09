Британська розвідка назвала нову проблему Кремля після атак українських дронів

Російський уряд буде особливо вразливим до цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку, які зростуть через атаки українських БПЛА.

У РФ виникне нова проблема перед виборами через атаки українських дронів

Зазначається, що з 1 березня Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту, відновивши експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня по 17 листопада 2023 року.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 March 2024.



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Розвідники припускають, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах по всій Росії.

Заборона експорту має зменшити тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ.

При цьому ремонт, ймовірно, займе більше часу, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

Атаки БПЛА на нафтобази в Росії. Що відомо

18 січня дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал біля Ленінградської області РФ.

Пізніше стало відомо, що атака — спецоперація Головного управління розвідки Міноборони. Причому один із дронів пролетів над маєтками російських олігархів та палацом диктатора Володимира Путіна.

У ніч на 21 січня в порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом після вибухів спалахнула пожежа. Вогонь охопив термінал компанії Новатек — найбільшого в Росії незалежного виробника природного газу.

Атака на морський термінал була спецоперацією СБУ. На цьому об'єкті, зокрема, переробляють паливо для окупаційних військ.

24 січня мешканці російського міста Туапсе повідомляли про пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами очевидців, перед цим над містом було чути вибухи. Тоді зазначалося, що причина загоряння — удар безпілотника.

У ніч проти 30 січня один з дронів впав на території нафтобази в Калузі. За словами росіян, постраждалих або пошкоджень не було.

3 лютого у російському Волгограді внаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на нафтопереробному заводі Лукойл-Волгограднефтепереработка. Згодом стало відомо, що за атаку на нафтопереробний завод здійснила СБУ.