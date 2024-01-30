У російській Калузі на територію нафтобази впав безпілотник

У російському місті Калуга 30 січня заявили про атаку дронів. Один нібито збитий безпілотник упав на територію нафтобази.
Що відомо про атаку по нафтобазі в Калузі РФ
Як повідомляється у мережі, безпілотник буцімто був збитий над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе.
Збитий БПЛА впав на територію нафтобази. Традиційно у росіян "постраждалих та пошкоджень немає".
У Росії заявили про масовану атаку дронів
У Міністерстві оборони Росії заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.
Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.
У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 — над Білгородською областю, 3 — над Брянською, по одному — над Калузькою та Тульською областями.
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
Раніше 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа.
З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.
Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".
Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.
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