В российской Калуге на территорию нефтебазы упал беспилотник

В российском городе Калуга 30 января заявили об атаке дронов. Один якобы сбитый беспилотник упал на территорию нефтебазы.

Что известно об атаке по нефтебазе в Калуге РФ

Как сообщается в сети, беспилотник якобы был сбит над нефтебазой АО "Калуганефтепродукт" на Грабцовском шоссе.

Сбитый БПЛА упал на территорию нефтебазы. Традиционно у россиян "пострадавших и повреждений нет".

В России заявили о массированной атаке дронов

В Министерстве обороны России заявили о массированной атаке дронов сегодня ночью, 30 января.

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Ранее 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.