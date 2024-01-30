Россияне заявили о массированной атаке дронов – "сбили" более 20 беспилотников
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о массированной атаке дронов – "сбили" более 20 беспилотников

Кремль
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Источник:  online.ua

В Минобороны РФ заявили о массированной атаке дронов 30 января. Противовоздушная оборона россиян якобы уничтожила или перехватила 21 БПЛА.

Что известно о новой атаке дронов в РФ

Оккупанты утверждают, что этой ночью российскими силами противовоздушной обороны якобы была отбита массированная атака беспилотников.

В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы был сбит 21 дрон, в том числе 11 над Крымом, 5 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломок беспилотника упал на крышу нежилого сооружения на окраине Калуги.

Что известно об атаках БПЛА в России

21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о звуках пролетающих беспилотников, начался пожар.

С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. Позже выяснилось, что эта спецоперация была проведена СБУ.

Также поздно вечером 20 января прогремели взрывы в российской Туле. Россияне заявили, что там якобы был сбит беспилотник. Однако в сети опубликовали видео, где виден "прилет".

Впоследствии стало известно, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины.

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