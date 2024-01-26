Российский НПЗ в Туапсе остановил работу после атак дронов СБУ

Один из крупнейших на территории РФ нефтеперерабатывающих заводов в Туапсе остановил работу после успешной атаки украинских дронов в рамках спецоперации СБУ.

Что известно о последствиях атаки дронов СБУ на НПЗ в Туапсе

Отмечается, что это единственный НПЗ России на побережье Черного моря и одно из 10 крупнейших аналогичных предприятий в РФ.

В результате двух мощных ударов с БпЛа на предприятии начался масштабный пожар.

В частности, повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, где сырую нефть делят на отдельные фракции, из которых затем производят бензин, газовый конденсат, дизельное топливо.

Россияне признали, что на территории НПЗ горела вакуумная колонна

По информации собеседников журналистов, быстрое возобновление работы предприятия невозможно.

Ремонтные работы могут продолжаться до конца февраля, или даже до начала марта.

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе – один из старейших в России, его построили еще в 1929 году.

Мощность составляет 12 млн. тонн нефти в год, или 240 тыс. баррелей в сутки.

Он производит лигроин (моторное топливо), мазут, вакуумный газойль и дизельное горючее с высоким содержанием серы.

Экспорт через соседнюю нефтеперевалку идет в Турцию, Китай, Малайзию и Сингапур.

В 2023 году завод переработал 9,38 млн. тонн сырой нефти сорта Siberian Light, произведя 3,31 млн. тонн газойля и 3,12 млн. тонн мазута.

Что известно об успешных атаках украинских дронов по российским НПЗ

Подчеркивается, что успешные атаки украинских дронов помогли остановить работу уже двух мощных НПЗ на территории РФ.

Недавно украинские спецслужбы провели успешную операцию и атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге на территории Ленинградской области.