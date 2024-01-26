Російський НПЗ в Туапсе зупинив роботу після атак дронів СБУ

Один з найбільших на території РФ нафтопереробних заводів в Туапсе зупинив роботу після успішної атаки українських дронів в рамках спецоперації СБУ.

Що відомо про наслідки атаки дронів СБУ на НПЗ в Туапсе

Зазначається, що це єдиний НПЗ Росії на узбережжі Чорного моря, та одне з 10 найбільших аналогічних підприємств в РФ.

Зазначається, що в результаті двух потужних ударів з БпЛа на підприємстві почалась масштабна пожежа.

Зокрема, пошкодження отримала установка первинної обробки нафтопродуктів, де сиру нафту розділяють на окремі фракції, з яких потім виробляють бензин, газовий конденсат, дизельне пальне.

Росіяни визнали, що на території НПЗ горіла вакуумна колона

За інформацією співрозмовників журналістів видання, швидке відновлення роботи підприємства неможливе.

Ремонтні роботи можуть тривати до кінця лютого, чи навіть — до початку березня.

Нафтопереробний завод у Туапсе — один з найстаріших в Росії, його побудували ще у 1929 році.

Потужність становить 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис барелів на добу.

Він виробляє лігроїн (моторне паливо), мазут, вакуумний газойль і дизельне пальне з високим вмістом сірки.

Експорт через сусідню нафтоперевалку йде в Туреччину, Китай, Малайзію та Сінгапур.

У 2023 році завод переробив 9,38 млн тонн сирої нафти сорту Siberian Light, виробивши 3,31 млн тонн газойлю і 3,12 млн тонн мазуту.

Що відомо про успішні атаки українських дронів по російських НПЗ

Підкреслюється, що успішні атаки українських дронів допомогли зупинити роботу вже двох потужних НПЗ на території РФ.

Нещадавно українські спецслужби провели успішну операцію та атаковали безпілотниками нафтопереробний завод в Усть-Лузі на території Ленінградської області.