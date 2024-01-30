Росіяни заявили про масовану атаку дронів — "збили" понад 20 безпілотників
Категорія
Події
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Росіяни заявили про масовану атаку дронів — "збили" понад 20 безпілотників

Кремль
Джерело:  online.ua

У Міноборони РФ заявили про масовану атаку дронів 30 січня. Протиповітряна оборона росіян нібито знищила чи перехопила 21 БПЛА.

Що відомо про нову атаку дронів у РФ

Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 — над Білгородською областю, 3 — над Брянською, по одному — над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Що відомо про атаки БПЛА в Росії

21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа.

З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт".

Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.

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