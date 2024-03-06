У РФ заявляють про атаку безпілотників. Під атакою нафтобази та аеродром

У кількох регіонах Росії заявляють про атаку безпілотників, звинувачуючи в цьому Україну. У Курській області відомо про пожежу на складі палива.
Пожежа у Курській області
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на складу паливно-мастильних матеріалі у Курську.
Він заявив, що горить резервуар із пальним. За його словами, постраждалих немає, на місце їдуть оперативні служби.
Російські Телеграм канали зазначають, що безпілотник влучив у резервуар із паливом на території Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату.
Атака на аеродром у Воронезькій області
Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що над областю збили нібито два дрони. За його словами, ніхто не постраждав.
Російські Телеграм-канали пишуть, що безпілотник мав атакувати військовий аеродром «Балтимор», однак його збили за кілька кілометрів від нього.
Також дрони нібито намагались атакувати нафтобазу в області. Уламки впали на території нафтобази.
Робота ППО у Бєлгородській області
Водночас губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що у Бєлгородському районі системою ППО нібито збито БПЛА літакового типу в районі села Ближнє.
За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
Атака на нафтобази в Росії
5 березня на нафтобазі в Бєлгородській області пролунав вибух та почалася пожежа. За даними російських Телеграм-каналів, було атаковано Губкінську нафтобазу, де горять два резервуари.
Востаннє цей об'єкт атакували 15 лютого, без серйозних пошкоджень.
За даними українських ЗМІ, вибух був операцією української розвідки.
15 лютого у Курському районі на нафтобазі виникла пожежа через атаку безпілотника. Палав нафтовий резервуар об’ємом 100 тонн.
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