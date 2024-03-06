У РФ заявляють про атаку безпілотників. Під атакою нафтобази та аеродром
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У РФ заявляють про атаку безпілотників. Під атакою нафтобази та аеродром

Нафтобаза
Джерело:  online.ua

У кількох регіонах Росії заявляють про атаку безпілотників, звинувачуючи в цьому Україну. У Курській області відомо про пожежу на складі палива.

Пожежа у Курській області

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про пожежу на складу паливно-мастильних матеріалі у Курську.

Він заявив, що горить резервуар із пальним. За його словами, постраждалих немає, на місце їдуть оперативні служби.

Російські Телеграм канали зазначають, що безпілотник влучив у резервуар із паливом на території Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату.

Атака на аеродром у Воронезькій області

Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що над областю збили нібито два дрони. За його словами, ніхто не постраждав.

Російські Телеграм-канали пишуть, що безпілотник мав атакувати військовий аеродром «Балтимор», однак його збили за кілька кілометрів від нього.

Також дрони нібито намагались атакувати нафтобазу в області. Уламки впали на території нафтобази.

Робота ППО у Бєлгородській області

Водночас губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що у Бєлгородському районі системою ППО нібито збито БПЛА літакового типу в районі села Ближнє.

За попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.

Атака на нафтобази в Росії

5 березня на нафтобазі в Бєлгородській області пролунав вибух та почалася пожежа. За даними російських Телеграм-каналів, було атаковано Губкінську нафтобазу, де горять два резервуари.

Востаннє цей об'єкт атакували 15 лютого, без серйозних пошкоджень.

За даними українських ЗМІ, вибух був операцією української розвідки.

15 лютого у Курському районі на нафтобазі виникла пожежа через атаку безпілотника. Палав нафтовий резервуар об’ємом 100 тонн.

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