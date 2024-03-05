5 березня в результаті атаки невідомих почалася пожежа на одній з нафтобаз Бєлгородської області Росії.

Нова атака на Бєлгородську область

Як пишуть російські телеграм-канали, була атакована нафтобаза, яка знаходиться в селі Довге Губкінського району Бєлгородської області РФ.

Фото: скриншот

Після атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

За попередніми даними, займання спровокував БПЛА.

Українська сторона поки не коментувала цю подію та можливу причетність до атаки.

Однак уже з’явилося перше фото: на ньому чітко видно, як палає російська нафтобаза.

Фото: соцмережі

Знищення корабля РФ “Сергій Котов” та атака на Крим 5 березня

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ “Сергій Котов”.

У результаті успішної спецоперації вороже судно вдалося успішно знищити.

Атака була спланована та реалізована ГУР у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Корабель РФ потопили українські морські дрони “Magura V5”: вони пошкодили корму, а також правий та лівий борти.

Окрім того, вночі 5 березня окупований Крим атакували безпілотники.

Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух. Поширити

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