5 марта в результате атаки неизвестных начался пожар на одной из нефтебаз Белгородской области России.
Новая атака на Белгородскую область
Как пишут российские телеграмм-каналы, была атакована нефтебаза, которая находится в селе Долгое Губкинского района Белгородской области РФ.
После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.
По предварительным данным, возгорание спровоцировал БПЛА.
Украинская сторона пока не комментировала это событие и возможную причастность к атаке.
Однако уже появилось первое фото: на нем четко видно, как пылает российская нефтебаза.
Уничтожение корабля РФ Сергей Котов и атака на Крым 5 марта
В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ “Сергей Котов”.
В результате успешной спецоперации вражеское судно удалось успешно уничтожить.
Атака была спланирована и реализована ГУР в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Корабль РФ потопили украинские морские дроны Magura V5: они повредили корму, а также правый и левый борт.
Кроме того, ночью 5 марта оккупированный Крым атаковали беспилотники.
Мост стоит уже более 8 часов.
В отдельных российских телеграмм-каналах утверждают, что Керченский мост тоже пытались атаковать.
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