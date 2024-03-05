5 марта в результате атаки неизвестных начался пожар на одной из нефтебаз Белгородской области России.

Новая атака на Белгородскую область

Как пишут российские телеграмм-каналы, была атакована нефтебаза, которая находится в селе Долгое Губкинского района Белгородской области РФ.

Фото: скриншот

После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, возгорание спровоцировал БПЛА.

Украинская сторона пока не комментировала это событие и возможную причастность к атаке.

Однако уже появилось первое фото: на нем четко видно, как пылает российская нефтебаза.

Фото: соцсети

Уничтожение корабля РФ Сергей Котов и атака на Крым 5 марта

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ “Сергей Котов”.

В результате успешной спецоперации вражеское судно удалось успешно уничтожить.

Атака была спланирована и реализована ГУР в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Корабль РФ потопили украинские морские дроны Magura V5: они повредили корму, а также правый и левый борт.

Кроме того, ночью 5 марта оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения. Поделиться

Мост стоит уже более 8 часов.