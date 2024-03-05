ГУР подтверждает уничтожение российского корабля "Сергей Котов" — видео

Главное управление разведки Украины подтверждает свою успешную атаку на корабль РФ “Сергей Котов”, а также окончательное уничтожение вражеского судна.
Корабль РФ "Сергей Котов" пошел ко дну
Что важно понимать, успешную спецоперацию ГУР удалось реализовать в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Кроме того, сообщается, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.
По словам украинских разведчиков, огненное поражение вражеского судна произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.
Следует также обратить внимание на то, что стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов.
Что известно о корабле РФ "Сергей Котов"
Сергей Котов – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Он является частью Черноморского флота РФ.
Его цена Россией оценивалась в 6 миллиардов рублей.
Впервые его спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года. Он назван в честь участника Великой Отечественной войны – Героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова.
Также указанный корабль был носителем ракет "Калибров".
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