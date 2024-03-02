В результате атаки поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в Красном море утонул первый корабль "Рубимар".
Что известно о потоплении хуситами корабля "Рубимар"
Отмечается, что хуситы атаковали грузовое судно "Рубимар", перевозившее более 40 тонн удобрений, еще 18 февраля.
Из-за полученных повреждений судно бесконтрольно дрейфовало в Красном море, а затем затонуло.
Экапиж корабля удалось эвакуировать.
Отмечается, что удобрения, которые перевозило судно, а также утечка топлива - могут привести к экологической катастрофе.
В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.
Известно, что судно ходило под флагом Великобритании.
Что известно о войне хуситов против США и Израиля в Красном море
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к длительному противостоянию с США в Красном море, вне зависимости от того, как будет меняться ситуация в войне Израиля против террористов ХАМАС.
Хуситы укрепляют собственный военный и оборонный потенциал для продолжения атак по кораблям, которые проходят по важным торговым путям в Красном море.
В частности, по информации источников, йеменские террористические группировки при поддержке Ирана усиливают защиту укрытий, с которых производятся пуски ракет, а также занимаются испытаниями надводных и подводных дронов.
При этом Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом и воюющая с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.
Журналисты издания отмечают, что пока нет никаких свидетельств о подобном плане у йеменских хуситов.
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