В результате атаки поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в Красном море утонул первый корабль "Рубимар".

Что известно о потоплении хуситами корабля "Рубимар"

Отмечается, что хуситы атаковали грузовое судно "Рубимар", перевозившее более 40 тонн удобрений, еще 18 февраля.

Из-за полученных повреждений судно бесконтрольно дрейфовало в Красном море, а затем затонуло.

Экапиж корабля удалось эвакуировать.

BREAKING:



The British-owned bulk carrier Rubymar has now sunk after it was hit by Houthi anti-ship missile 2 weeks ago.



It’s the first ship to be sunk by the Houthis.



It was carrying more than 41 000 tons of fertilizer. Major ecologic disaster.



Greta? pic.twitter.com/RAFK6kDHKP — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2024

Отмечается, что удобрения, которые перевозило судно, а также утечка топлива - могут привести к экологической катастрофе.

В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

Известно, что судно ходило под флагом Великобритании.

Что известно о войне хуситов против США и Израиля в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к длительному противостоянию с США в Красном море, вне зависимости от того, как будет меняться ситуация в войне Израиля против террористов ХАМАС.

Хуситы укрепляют собственный военный и оборонный потенциал для продолжения атак по кораблям, которые проходят по важным торговым путям в Красном море.

В частности, по информации источников, йеменские террористические группировки при поддержке Ирана усиливают защиту укрытий, с которых производятся пуски ракет, а также занимаются испытаниями надводных и подводных дронов.

При этом Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом и воюющая с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.

Журналисты издания отмечают, что пока нет никаких свидетельств о подобном плане у йеменских хуситов.