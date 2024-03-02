В Красном море впервые утонул атакованный йеменскими хуситами корабль
Категория
Мир
Дата публикации

В Красном море впервые утонул атакованный йеменскими хуситами корабль

Хуситы потопили корабль в Красном море
Читати українською
Источник:  Bild

В результате атаки поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в Красном море утонул первый корабль "Рубимар".

Что известно о потоплении хуситами корабля "Рубимар"

Отмечается, что хуситы атаковали грузовое судно "Рубимар", перевозившее более 40 тонн удобрений, еще 18 февраля.

Из-за полученных повреждений судно бесконтрольно дрейфовало в Красном море, а затем затонуло.

Экапиж корабля удалось эвакуировать.

Отмечается, что удобрения, которые перевозило судно, а также утечка топлива - могут привести к экологической катастрофе.

В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

Известно, что судно ходило под флагом Великобритании.

Что известно о войне хуситов против США и Израиля в Красном море

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы готовятся к длительному противостоянию с США в Красном море, вне зависимости от того, как будет меняться ситуация в войне Израиля против террористов ХАМАС. 

Хуситы укрепляют собственный военный и оборонный потенциал для продолжения атак по кораблям, которые проходят по важным торговым путям в Красном море.

В частности, по информации источников, йеменские террористические группировки при поддержке Ирана усиливают защиту укрытий, с которых производятся пуски ракет, а также занимаются испытаниями надводных и подводных дронов.

При этом Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом и воюющая с хуситами большую часть последнего десятилетия, особенно обеспокоена тем, что хуситы могут повредить основные интернет-кабели, проходящие по морскому дну.

Журналисты издания отмечают, что пока нет никаких свидетельств о подобном плане у йеменских хуситов.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США задержали партию оружия из Ирана для йеменских хуситов
Оружие
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США нанесли 5 ударов по военным объектам йеменских хуситов
U.S. Central Command
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Йеменские хуситы готовятся к войне против США в Красном море — Bloomberg
Йеменские хуситы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?