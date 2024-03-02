Внаслідок атаки підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у Червоному морі потонув перший корабель "Рубимар".

Що відомо про потоплення хуситами корабля "Рубимар"

Зазначається, що хусити атакували вантажне судно "Рубимар", яке перевозило більше 40 тонн добрив, ще 18 лютого.

Через отримані пошкодження судно безконтрольно дрейфувало у Червоному морі, а потім затонуло.

Екапіж корабля вдалось евакуювати.

BREAKING:



The British-owned bulk carrier Rubymar has now sunk after it was hit by Houthi anti-ship missile 2 weeks ago.



It’s the first ship to be sunk by the Houthis.



It was carrying more than 41 000 tons of fertilizer. Major ecologic disaster.



Greta? pic.twitter.com/RAFK6kDHKP — Visegrád 24 (@visegrad24) March 2, 2024

Зазначається, що добрива, які перевозило судно, а також витік палива - можуть спричини екологічну катастрофу.

Зокрема, навколо судна утворилася нафтова пляма довжиною в кілометр.

Відомо, що судно ходило під прапором Великої Британії.

Що відомо про війну хуситів проти США та Ізраїлю у Червоному морі

Підтримувані Іраном єменські хусити готуються до тривалого протистояння зі США у Червоному морі, незалежно від того, як буде змінюватись ситуація у війні Ізраїля проти терористів ХАМАС.

Хусити зміцнюють власний військовий та оборонний потенціал для продовження атак по кораблях, які проходять важливими торгівельними шляхами у Червоному морі.

Зокрема, за інформацією джерел, єменські терористичні угруповання за підтримки Ірану посилюють захист укриттів, з яких проводяться пуски ракет, а також займаються випробуваннями надводних та підводних дронів.

При цьому Саудівська Аравія, яка межує з Єменом і воює з хуситами більшу частину останнього десятиліття, особливо стурбована тим, що хусити можуть пошкодити основні інтернет-кабелі, що проходять по морському дну.

Журналісти видання зазначають, що наразі не має ніяких свідчень про подобний план в єменських хуситів.