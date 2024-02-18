США завдали 5 ударів по військових об'єктах єменських хуситів
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США завдали 5 ударів по військових об'єктах єменських хуситів

U.S. Central Command
США

17 лютого підрозділи армії США успішно атакували 3 мобільних протикорабельних крилатих ракети, 1 підводний безпілотник, 1 надводний безпілотник бойовиків-хуситів у Ємені.

США вдарили по хуситах у Ємені

Сполучені Штати Америки завдали п'ять ударів з метою самооборони в районах Ємену, контрольованих підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

Про це повідомляєЦентральне командування США.

За даними командування, 17 лютого сили США успішно завдали ударів по:

  • трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах,

  • одному підводному безпілотнику,

  • одному надводному безпілотнику.

Це перше застосування хуситами безпілотників, яке відслідкували, з моменту початку атак 23 жовтня 2023 року.

Командування США також заявило, що визначило, що ракети та безпілотники становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США, а також торгових суден в цьому районі.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали шкоди для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.

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