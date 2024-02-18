США нанесли 5 ударов по военным объектам йеменских хуситов

США ударили по хуситам в Йемене

Соединенные Штаты Америки нанесли пять ударов с целью самообороны в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Об этом сообщает Центральное командование США.

Feb. 17 Summary of Red Sea activities



TAMPA, Fla. – Between the hours of 3:00 p.m. to 8:00 p.m. (Sanaa time), Feb. 17, CENTCOM successfully conducted five self-defense strikes against three mobile anti-ship cruise missiles, one unmanned underwater vessel (UUV), and one unmanned… pic.twitter.com/TwR9RUmMMu — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 18, 2024

По данным командования, 17 февраля силы США успешно нанесли удары по:

трех мобильных противокорабельных крылатых ракет,

одном подводном беспилотнике,

одном надводном беспилотнике.

Это первое применение отследившим хуситами беспилотников с момента начала атак 23 октября 2023 года.

Командование США также заявило, что определило, что ракеты и беспилотники представляют непосредственную угрозу для кораблей ВМС США, а также торговых судов в этом районе.

Операция США из-за атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.