США поразили 5 военных объектов хуситов в Йемене
Категория
Мир
Дата публикации

США поразили 5 военных объектов хуситов в Йемене

U.S. Central Command
Самолет
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Силы Центрального командования США нанесли удар по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Было поражено 5 враждебных целей.

США снова ударили по хуситам

Уничтоженные морские беспилотники и ракеты представляли непосредственную угрозу торговым судам и военным кораблям ВМС США в Красном море.

Соответствующее заявление было обнародовано Центральным командованием США 11 февраля.

Силы успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV) и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ASCM), которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море.

В заявлении Центрального командования США ссылаются на защиту судоходства.

Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов.

Что известно о новых атаках США и Британии по хуситам в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания 3 февраля нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене в рамках второй волны атак, направленных на дальнейшее обезвреживание поддерживаемых Ираном группировок.

Последние удары по хуситам были нанесены военными кораблями и истребителями вслед за воздушной атакой в Ираке и Сирии в пятницу, которая была направлена против других поддерживаемых Ираном боевиков в ответ на удар беспилотника, убившего трех американских военных в Иордании в минувшие выходные.

Цели хуситов находились в 13 разных местах и были поражены американскими истребителями F/A-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминцами USS Gravely и USS Carney, нанесшими удары ракетами "Томагавк" из Красного моря, – сообщили американские официальные официальные агентства. Associated Press.

США предупредили, что их ответ после гибели солдат на базе Тауэр 22 в Иордании в минувшее воскресенье не ограничится одной ночью, одной целью или одной группой.

Но хуситы почти каждый день совершают ракетные или беспилотные атаки на коммерческие и военные корабли в Красном море, и они четко дали понять, что не намерены сворачивать свою кампанию.

Военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли дополнительные удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена, - отметил Остин.

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Остин

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