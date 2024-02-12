США поразили 5 военных объектов хуситов в Йемене

Силы Центрального командования США нанесли удар по военным объектам группировки хуситов в Йемене. Было поражено 5 враждебных целей.

США снова ударили по хуситам

Уничтоженные морские беспилотники и ракеты представляли непосредственную угрозу торговым судам и военным кораблям ВМС США в Красном море.

Соответствующее заявление было обнародовано Центральным командованием США 11 февраля.

Feb. 10 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 10, between 4 – 5 p.m., (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted self-defense strikes against two unmanned surface vessels (USV) and three mobile anti-ship cruise missiles (ASCM)… pic.twitter.com/8OMJRXiw79 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 11, 2024

Силы успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV) и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ASCM), которые были готовы к запуску по кораблям в Красном море.

В заявлении Центрального командования США ссылаются на защиту судоходства.

Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов.

Что известно о новых атаках США и Британии по хуситам в Йемене

Соединенные Штаты и Великобритания 3 февраля нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене в рамках второй волны атак, направленных на дальнейшее обезвреживание поддерживаемых Ираном группировок.

Последние удары по хуситам были нанесены военными кораблями и истребителями вслед за воздушной атакой в Ираке и Сирии в пятницу, которая была направлена против других поддерживаемых Ираном боевиков в ответ на удар беспилотника, убившего трех американских военных в Иордании в минувшие выходные.

Цели хуситов находились в 13 разных местах и были поражены американскими истребителями F/A-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминцами USS Gravely и USS Carney, нанесшими удары ракетами "Томагавк" из Красного моря, – сообщили американские официальные официальные агентства. Associated Press. Поделиться

США предупредили, что их ответ после гибели солдат на базе Тауэр 22 в Иордании в минувшее воскресенье не ограничится одной ночью, одной целью или одной группой.

Но хуситы почти каждый день совершают ракетные или беспилотные атаки на коммерческие и военные корабли в Красном море, и они четко дали понять, что не намерены сворачивать свою кампанию.