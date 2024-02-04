США и Британия нанесли новые удары по хуситам в Йемене

В субботу военные США и Британии при поддержке союзников нанесли очередные удары по хуситам в Йемене.
Что известно о новых атаках США и Британии по хуситам в Йемене
Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по 36 объектам хуситов в Йемене в рамках второй волны атак, направленных на дальнейшее обезвреживание поддерживаемых Ираном группировок.
Последние удары по хуситам были нанесены военными кораблями и истребителями вслед за воздушной атакой в Ираке и Сирии в пятницу, которая была направлена против других поддерживаемых Ираном боевиков в ответ на удар беспилотника, убившего трех американских военных в Иордании в минувшие выходные.
Цели хуситов находились в 13 разных местах и были поражены американскими истребителями F/A-18 с авианосца USS Dwight D. Eisenhower, а также эсминцами USS Gravely и USS Carney, нанесшими удары ракетами "Томагавк" из Красного моря, сообщили американские официальные агентству. Press.
США предупредили, что их ответ после гибели солдат на базе Тауэр 22 в Иордании в минувшее воскресенье не ограничится одной ночью, одной целью или одной группой.
Но хуситы почти каждый день совершают ракетные или беспилотные атаки на коммерческие и военные корабли в Красном море, и они четко дали понять, что не намерены сворачивать свою кампанию.
По его словам, "эти удары призваны еще больше взорвать и ослабить возможности поддерживаемого Ираном ополчения Хути совершать свои безрассудные и дестабилизирующие нападения на американские и международные суда, которые на законных основаниях совершают транзит через Красное море".
Атаки хуситов на корабле в Красном море
С ноября прошлого года хуситы стали активно атаковать торговые суда, имеющие связи с Израилем. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море. Боевики группировки по-прежнему продолжили атаки на торговые корабли.
США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.
17 января Соединенные Штаты Америки снова внесли хуситов в список мировых террористических организаций.
Вчера в Центральном командовании США заявили, что две противокорабельные баллистические ракеты были запущены из районов, контролируемых хуситами в Йемене, предположительно в сторону торгового судна.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-