США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

У суботу військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені.

Що відомо про нові атаки США і Британії по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами "Томагавк" з Червоного моря, повідомили американські офіційні агентству Associated Press.

США попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

Але хусити майже щодня здійснюють ракетні або безпілотні атаки на комерційні та військові кораблі в Червоному морі, і вони чітко дали зрозуміти, що не мають наміру згортати свою кампанію.

Військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали додаткових ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену, — зазначив Остін.

За його словами, "ці удари покликані ще більше підірвати і послабити можливості підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати свої безрозсудні і дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які на законних підставах здійснюють транзит через Червоне море".

Ці колективні дії є чітким сигналом для хуситів, що вони і надалі зазнаватимуть подальших наслідків, якщо не припинять свої незаконні напади на міжнародні судна і військово-морські судна, — додав він. Поширити

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада минулого року хусити стали активно атакувати торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Перші напади збіглися з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі. Бойовики угруповання, як і раніше, продовжили атаки на торгові кораблі.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

17 січня Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Вчора у Центральному командуванні США заявили, що дві протикорабельні балістичні ракети були запущені з районів, що контролюються хуситами в Ємені, ймовірно в бік торгового судна.