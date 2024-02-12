США уразили 5 військових об’єктів хуситів у Ємені
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США уразили 5 військових об’єктів хуситів у Ємені

U.S. Central Command
Літак

Сили Центрального командування США завдали удару по військових об’єктах угруповання хуситів у Ємені. Було уражено 5 ворожих цілей.

США знову вдарили по хуситах

Знищені морські безпілотники та ракети становили безпосередню загрозу торговим суднам і військовим кораблям ВМС США у Червоному морі.

Відповідну заяву оприлюднили у Центральному командуванні США 11 лютого.

Сили успішно завдали ударів в цілях самооборони по двох безпілотних надводних кораблях (USV) і трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM), які були готові до запуску по кораблях у Червоному морі.

У заяві Центрального командування США посилаються на захит судноплавства.

Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден.

Що відомо про нові атаки США і Британії по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Великобританія 3 лютого завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами "Томагавк" з Червоного моря, –повідомили американські офіційні агентству Associated Press.

США попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

Але хусити майже щодня здійснюють ракетні або безпілотні атаки на комерційні та військові кораблі в Червоному морі, і вони чітко дали зрозуміти, що не мають наміру згортати свою кампанію.

Військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали додаткових ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену, — зазначив Остін.

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Британський есмінець відбив атаку єменських хуситів у Червоному морі
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США завдали ударів по крилатим ракетам єменських хуситів
U.S. Central Command
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Світ
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США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені
Остін

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