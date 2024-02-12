США уразили 5 військових об’єктів хуситів у Ємені

Сили Центрального командування США завдали удару по військових об’єктах угруповання хуситів у Ємені. Було уражено 5 ворожих цілей.

США знову вдарили по хуситах

Знищені морські безпілотники та ракети становили безпосередню загрозу торговим суднам і військовим кораблям ВМС США у Червоному морі.

Відповідну заяву оприлюднили у Центральному командуванні США 11 лютого.

Feb. 10 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 10, between 4 – 5 p.m., (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully conducted self-defense strikes against two unmanned surface vessels (USV) and three mobile anti-ship cruise missiles (ASCM)… pic.twitter.com/8OMJRXiw79 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 11, 2024

Сили успішно завдали ударів в цілях самооборони по двох безпілотних надводних кораблях (USV) і трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах (ASCM), які були готові до запуску по кораблях у Червоному морі.

У заяві Центрального командування США посилаються на захит судноплавства.

Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден.

Що відомо про нові атаки США і Британії по хуситах у Ємені

Сполучені Штати і Великобританія 3 лютого завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п'ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами "Томагавк" з Червоного моря, –повідомили американські офіційні агентству Associated Press. Поширити

США попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.

Але хусити майже щодня здійснюють ракетні або безпілотні атаки на комерційні та військові кораблі в Червоному морі, і вони чітко дали зрозуміти, що не мають наміру згортати свою кампанію.